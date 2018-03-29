1 Nisan Şakası Değil! Devasa Uzay İstasyonu Başınıza Düşebilir

Çin’in 2011 yılında uzaya gönderdiği 9,4 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1 yaklaşık iki sene önce kontrolden çıkmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kontrolsüz bir şekilde ilerleyen uzay istasyonunun 1 Nisan Pazar günü Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Fakat sorun şu ki, uzay istasyonunun düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

1 Nisan sabahı evinizin bahçesinde devasa bir uzay istasyonu enkazı görürseniz, günün anlam ve önemine ithafen kötü bir şaka olarak düşünmeyin. Zira bilim insanları, 2016'da kontrolden çıktığını açıkladığı uzay istasyonunun İspanya, İtalya, Türkiye, Hindistan ya da Suudi Arabistan'a düşeceğini söylüyor.

9,4 ton ağırlığındaki uzay istasyonun büyük bir kısmı atmosfere girdikten sonra yok olacak ancak Türk uzmanlar tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtiyor.

"Öldürme İhtimali Var"

Enkazın bir yerleşim yerine düşmesi halinde cana veya mala zarar gelebileceği konusunda vatandaşları uyaran İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten, "Tehlike ve kayıp da olur. Çatıya düşse deler, arabaya düşse içindekilere zarar verir, yolda yürüyen insanların üzerine düşse öldürme ihtimali var” ifadelerini kullandı.

İstasyonun düşeceği saatler arasında insanların dışarda olmamasında fayda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ökten, "Diyelim ki Türkiye'nin üzerinden geçti, 21.00-22.00 saatleri arasında düşecek. O aralıkta insanların dışarıda olmamasında fayda var. İnsanların kaçma şansı da çok düşük. 5 metre yerinizi değiştirseniz yanınıza düşer. Üzerinize geliyorsa 5-10 metre kaçma şansınız var tabi ki 5-10 saniye içinde" dedi.

"Yerleşim Yerine Düşme İhtimali Az"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tansel Ak oldu.

Ak, uzay istasyonunun Türkiye'de herhangi bir noktaya düşme ihtimalini şu sözlerle değerlendirdi:

"Eksi 40 enlemiyle artı 40 enlemi gibi çok geniş bir bölge verdiler ilk etapta. Bu aralık da çok geniş. Türkiye'nin dikkate değer bir kısmı giriyor bunun içine. Bu yüzden insanlar da 'Bizim üzerimize düşer mi?' diye endişelendiler ama bu endişe yersiz. Türkiye ya da yerleşim yerine düşmesi ihtimali çok düşüktür. Genelde denizlere düşer bu tür araçlar. Dolayısıyla endişe edecek bir şey yok”