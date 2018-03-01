1 Saatten Fazla Kulaklık Kullananların Dikkatine!

Ah bu teknoloji! Bizi önce bağımlı hale getirdi, sonra sırt ağrıları, göz bozukluğu hatta uykusuzlukla sağlığımızı mahvetti. Yetmedi bir de kulaklarımızı bozuyor!

Yapılan araştırmalara göre, 9-15 yaş grubunda işitme kayıpları hızla artış gösteriyor. Bunun en büyük sebebinin yüksek sesli ve çok uzun süreli kulaklık kullanmak olduğunu öne süren araştırmacılar, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü vesilesiyle işitme kaybına uğramış kişilerin sayısındaki artışa dikkat çekmek için İstanbul'da buluştu. Düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Kıroğlu, duyu kaybının yoğunluklu olarak teknolojisi gelişmiş ülkelerde arttığına dikkat çekti.

Bu durumu kulaklık kullanımının yoğunlaşmasıyla direkt olarak alakalı olduğunu dile getiren Kıroğlu, çocukların günde 1 saatten fazla kulaklık kullanmaması gerektiğinin altını çizdi. Ses yüksekliğinin 10 üzerinden 6'nın üzerine çıkmaması gerektiğini vurgulayan profesör, kulaklığın kaliteli olmasının da hayati önem taşıdığını belirtti.

Kulak İçi Kulaklıklar Daha Zararlı

Kulak üstü kulaklıkların kulak içiyle karşılaştırıldığında daha masum olduğunu savunan Kıroğlu, otomatik ses kontrolü yapabilen cihazların tercih edilmesini tavsiye etti.

Sağırlık Sona Erdi

Basın toplantısında değinilen konulardan bir diğeri biyonik kulak teknolojisi oldu. Prof. Kıroğlu'nun 'Tıptaki en büyük buluşlardan biri' olarak tanımladığı teknoloji için, "Çocukların sağır ve dilsiz olması tarihe karıştı diyebiliriz. Hayatlarının ilk 3 ayında tanı koyarsak ve 6'ncı ayında bu çocukları cihazlandırırsak işitmesinin nerede olduğunu daha iyi anlıyoruz. Eğer 1 yaşında işitme cihazı ile duyamayacaklarsa biyonik kulak ameliyatı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Teknolojinin bu konuda sağırlığı sona erdirdiğini belki de söylemek mümkün'' diyen Kıroğlu sözlerini, ''Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz, onlara iyi bir gelecek sağlamakla yükümlüyüz. Başarılı bir gelecek, iyi bir işitmeyle ve bunun sağlayacağı iyi bir sosyo-psikolojik gelişme ve konuşmaya sağlayacaktır. O halde biz, bu çocukların duymasına özen göstererek duyarlı olmalıyız." diyerek bitirdi.

Ben de yazımı bitirirken, bizim tüm ofisin yakın zamanda sağır olacağının haberini vermek isterim. Malum biz de en az 8 saat kulaklık kullanımı yaygın. Geçmiş olsun sevgili Tamindir ailem!

"Neee! Kime ne geçirmiş?"