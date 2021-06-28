1 Temmuz Normalleşme Genelgesi Yayımlandı!

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 1 Temmuz Normalleşme Genelgesi ile karşımıza çıktı. Pek çok yasağın kaldırıldığı genelge, önümüzdeki ayın başından itibaren yürürlüğe girecek. Peki alınan kararlar neler?

1 Temmuz Normalleşme Genelgesi Kararları Neler?

25 Haziran tarihi itibarıyla on sekiz yaş sınırına kadar indirilen aşılama programı sayesinde vaka sayılarında önemli derecede düşüşler görülmeye başlandı. Bunu takip eden süreçte ise geçtiğimiz haftalarda alınan kararların daha da esnetildiğini görüyoruz.

Sokağa Çıkma ve Seyahat Kısıtlamaları

1 Temmuz 2021 Perşembe itibarıyla hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin tüm sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erecek. Belirtilen tarih ve saatten itibaren herhangi bir günde ya da herhangi bir saatte sokağa çıkma ya da seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Mekanlar ve İş Yerleri

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamındaki kurallara uyum sağlanması koşulu ile birlikte kapalı olan tüm mekanlar ve iş yerleri, faaliyetlere devam edebilecek. Bu kapsamda sinema salonlarının da 1 Temmuz itibarıyla faaliyete devam edebileceği açıklandı.

Buna karşın salgında önemli bir risk faktörü olan nargile kafelerin alınacak başka bir karara kadar kapalı kalmasına karar verildi. Diğer yeme / içme mekanlarının açık ya da kapalı alanları fark etmeksizin, aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sınırlaması kaldırıldı.

Müzik Yayınları

Konaklama tesislerinde 22:00 ve diğer yerlerde 21:00 olarak uygulanmakta olan müzik yayını sınırlandırması, 1 Temmuz itibarıyla hem konaklama tesisleri hem de diğer tüm yerler için 24:00 olacak şekilde güncellendi. Bu sınırlama hem canlı performansı hem de müzik yayınlarını kapsıyor.

Toplu Taşıma

1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

Toplantılar, Etkinlikler, Nikahlar ve Düğünler

STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir

Nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecek, canlı müzik dahil olmak üzere 24:00'e kadar müzik yayınına izin verilecektir. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

Peki siz alınan bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yetkililerce alınan normalleşme kararları doğru mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.