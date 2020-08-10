10 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 10 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 10 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 10 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 10 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

10 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 62.219 test yapıldığı ve 1.193 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 14 kişi hayatını kaybetti ve 1.211 kişi iyileşti.

10 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

10 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 241.997 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.858'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 603 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 224.970 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Z1buA9TtaW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2020

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