10 Bin Euro Maaşla Çalışacak Bilgisayar Uzmanı Aranıyor

Almanya’da İsmet Koyun tarafından kurulan dijital güvenlik ve dijital kimlik şirketi KOBİL, Türkiye’de 10.000 euro maaşla çalışacak 100 bilgisayar uzmanı aradıklarını açıkladı.

18 yaşında eğitim için Çorum’dan Almanya’ya giden İsmet Koyun, okulun ardından KOBİL isimli bir güvenlik şirketi kurmuş ve dijital verilerin korunması konusunda Almanya’nın bir numaralı ismi olmayı başarmıştı. Dijital güvenlik konusunda 18 farklı ülkede 3 milyardan fazla işlem gerçekleştiren KOBİL, 1986 yılında Worms’ta bizzat Eyalet Başbakanı tarafından açılmıştı.

Almanya’nın en büyük basın kuruluşlarından Deutsche Welle, İsmet Koyun’u “Maden in Germany’i yaratan Türk” olarak tanıtırken, KOBİL ve İsmet Koyun'dan Türkiye’yi sevindirecek bir haber geldi. 1996 yılında kurdukları Türkiye ofisini büyütme kararı aldıklarını söyleyen Koyun, yakın zaman sonra 10.000 euro maaşla çalışacak 100 bilgisayar uzmanı istihdam edeceklerini kaydetti.

2018 yılı içerisinde çok önemli bir dijital kimlik ve yüksek güvenirlikli ürünü piyasaya süreceklerini kaydeden İsmet Koyun, Türkiye’de halihazırda 150 üst düzey işçi çalıştıklarını ve yeni ürünleriyle birlikte bu sayıyı arttırmak istediklerini vurguladı.

Şirketlere artık sadece güvenlik hizmeti sunmadıklarının altını çizen Koyun, şirket içi arama motoru ve mesajlaşma uygulamaları gibi teknolojiler geliştirdiklerini belirterek, Almanya’daki piyasanın yüzde 80’lik kısmını KOBİL’in yönettiğini hatırlattı ve “Bu yüzden, Made in Germany diyorlar. Allianz, Commerzbank, SAP, DATEV, bütün büyük Alman bankaları müşterimiz. İsviçre, Türkiye ve Almanya'daki büyük müşterilerimize dijital güvenlik ile organizasyonu da sağlıyoruz.” dedi.