10.000 Katrilyon Dolarlık Metalik Asteroit Bulundu

NASA'nın yeni keşfine göre 10.000 katrilyon dolarlık metalik asteroit uzayda başıboş bir şekilde dolaşıyor. Dünya ekonomisinden bile daha değerli olan 16 Psyche asteroiti nedir?

Yüzlerce ve hatta binlerce asteroit uzayda geziniyor olabilir ancak geçtiğimiz gün, dünya ekonomisinden bile daha değerli bir asteroit olduğu gözlemlendi. NASA'nın raporlarına göre metal asteroit olarak bilinen ve 10.000 katrilyon dolar değerinde olan (15 sıfırdan fazla) 16 Psyche asteroiti, dünyanın yeni kaderi olabilir.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Hubble Uzay Teleskobu, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında, Güneş'in yörüngesinde dönen ve metalce zengin 16 Psyche asteroitini detaylandırdı. Bu asteroit, Dünya'dan yaklaşık 370 milyon kilometre (230 milyon mil) uzaklıkta bulunuyor ve 226 kilometre genişliğinde (140 mil) olmasıyla dikkat çekiyor.

10.000 katrilyon dolarlık metalik asteroit

Yeni keşfedilen bu asteroit 26 Ekim'de resmi olarak duyuruldu ve raporda, araştırmacıların Hubble Teleskobu tarafından toplanan ultraviyole spektrum verilerini kullandıkları belirtildi. Geçtiğimiz haftadan bu yana 16 Psyche asteroitini inceleme altına alan NASA, uzay parçacığı üzerinde inceleme yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Araştırma sonuçları, 16 Psyche'nin yüzeyinin saf demir olabileceğini gösterdi. Ayrıca asteroitin çoğunlukla demir ve nikelden oluştuğu öne sürüldü ancak halihazırda 16 Psyche'nin bileşim oranı belirsizliğini koruyor. Yine de uzmanlara göre 10.000 katrilyon dolar değerinden daha düşük olması mümkün gözükmüyor.

Gezegen bilimci Dr. Tracy Becker çalışmaya ilişkin "Tamamen demir ve nikelden meydana gelmesi açısından Psyche, benzersiz bir asteroit olabilir" dedi. Ayrıca daha önce NASA, "Şu anda mevcut verilerde hala çelişkiler var, ancak en iyi analize göre Psyche'nin hacminin yüzde 30-60'ını metal içeren bir kaya ve metal karışımından yapıldığını gösteriyor." ifadelerine yer vermişti.

Nasa Psyche misyonunun baş bilim insanı Lindy Elkins-Tanton, "Psyche'nin metallerini Dünyayı yok etmeden getirmek mümkün olsaydı, büyük olasılıkla dünya ekonomisindeki bütün piyasaları çökertebilirdi" şeklinde iddialı bir açıklama yaptı.

Halihazırda Dünya'ya getirilmesi mümkün olmayan asteroitin ismi ise Psyche ailesinde keşfedilen 16. asteroit olmasından geliyor. Psyche kelimesi ise Antik Yunan mitolojisinde ruh tanrıçası olarak biliniyor. Psyche aynı zamanda bu asteroitin ziyaret edilmesini kapsayan uzay görevinin de adı.