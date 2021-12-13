Bir Kişi Aynı Gün İçinde 10 Doz Koronavirüs Aşısı Yaptırdı

Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir kişinin aynı gün içerisinde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdığı gün yüzüne çıktı. Yetkililer, bir günde on doz COVID-19 aşısı yaptırmanın tehlikeli olduğunu söyledi. Aynı gün içinde çok sayıda aşı yaptıran kişinin gerekçesine dair detaylar haberimizde.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 270 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,31 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir noktasında uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama çalışmaları sürerken Yeni Zelanda'da yaşanan bir olay, çok sayıda insanın şaşırmasına neden oldu.

10 Doz Koronavirüs Aşısı Yaptıran Kişinin Gerekçesi Şaşırttı

NTV'deki habere göre aşı yaptırırken kimlik göstermenin zorunlu olmadığı Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir kişi, aynı gün içerisinde on doz COVID-19 aşısı yaptırdı. Şu anda soruşturma altında olan adamın para karşılığında diğer insanların yerine aşı olduğu ortaya çıktı.

Yeni Zelanda COVID-19 aşı ve bağışıklama programı yöneticisi Astrid Koornneef, Sağlık Bakanlığının konuyu çok ciddiye aldığını açıkladı. Bu durumdan çok endişe duyduklarını belirten Koornneef, uygun kurumlarla çalıştıklarını ifade etti.

Başka birinin kimliğine bürünmenin ve tıbbi tedavi görmenin tehlikeli olduğunun altını çizen Koornneef, başkası yerine aşı yaptırmanın her iki taraf için de hayati tehlikelere yol açabileceğini söyledi.

Auckland Üniversitesinden aşı uzmanı Helen Petousis-Harris, konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Petousis-Harris, yaptığı açıklamada, mevcut çalışmaların bu kadar aşırı dozları kapsamadığını ve bir günde 10 doz aşı yaptıran bir kişiye neler olabileceğinin tahmin edilmesinin oldukça zor olduğunu belirtti.

Vücudun COVId-19 aşısına karşı bağışıklık tepkisi oluşturduğundan dolayı söz konusu kişinin bir ya da iki gün boyunca yorgun hissetmesinin olası olduğunu ifade eden Petousis-Harris, bu olayı inanılmaz derecede bencilde olarak nitelendirdi.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Graham Le Gros, on doz aşı yaptıran kişinin davranışını tehlikeli olarak değerlendirdi. Adamın on doz aşıdan ölme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Gros, çok fazla doz alımının aşının işe yaramayacağı anlamına gelebileceğini söyledi.