10 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu, 10 Ekim Hasta Sayısı Kaç Oldu?

Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. 10 Ekim Türkiye koronavirüs hasta sayısı kaç oldu? 10 Ekim Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 10 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 10 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu.

10 Ekim Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 113.102 test yapıldığı ve 1.649 yeni hasta olduğu duyuruldu. Bugün 56 kişi hayatını kaybetti ve 1.391 kişi iyileşti.

10 Ekim Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

10 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 334.031 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.778'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.414 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 293.145 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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