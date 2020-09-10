10 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 10 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

10 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
10 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 107.702 test yapıldığı ve 1.512 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 58 kişi hayatını kaybetti ve 1.219 kişi iyileşti.
10 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
10 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 286.455 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.895'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.209 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 255.407 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
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