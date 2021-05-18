Türkiye'ye 10 Milyon Doz Koronavirüs Aşısı Gelecek: İşte Tarih!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den 10 milyon doz koronavirüs aşısının geleceğini duyurdu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı bu hafta içerisinde ülkemize ulaşacak.

Çin'den 10 Milyon Doz Koronavirüs Aşısı Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası aşı takvimine ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. "Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca, 10 milyon doz Sinovac aşısının bu hafta içerisinde geleceğini duyurdu.

Habertürk'teki habere göre CoronaVac aşısının ülkemizde üretilecek olması ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içinde yapılacak bir süreç olmadığını söyledi. Sinovac CEO’su Yin Weidong, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşı üretimi için lisans verdiklerini duyurmuştu.

Perşembe günü gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına BioNTech CEO'su Uğur Şahin de video konferans aracılığı ile katılacak. Anlaşmanın detaylarını Prof. Dr. Uğur Şahin'in anlatacağını belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"84 milyon vatandaşımızın Uğur Hocanın ağzından bu anlaşmayı duymasını istiyorum."

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile gerçekleştirilen aşı anlaşmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran aynda 30, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayacak 90 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını açıkladı.

Aşılama takvimine ilişkin önemli bir açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "18 yaş üstü herkesin haziran ayında aşılanmasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Aşılama kampanyasının teşviki için de bu süreçte çeşitli desteklemeler de yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Çin'den Türkiye'ye Gelen Toplam Aşı Sayısı

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çin'den ülkemize gelen toplam aşı sayısını paylaşmıştı. Weihua tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'ye bugüne kadar toplamda 27 milyon doz CoronaVac aşısı geldi.

Cheng Weihua, söz konusu miktara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir" sözlerini kullanmıştı.