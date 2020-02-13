10 Milyon TL'nin Üzerinde Para ile Kaçan Yeni Tosuncuk Yakalandı

Yeni bir Çiftlik Bank benzeri vakası gerçekleşti. "Çok yatır, çok kazan" sloganı ile yaklaşık olarak 30 bin kişiyi dolandıran ve ardından yurt dışına kaçan Atakan A. Gürcistan'da yakalandı.

Yeni Tosuncuk Vakası Yaşandı!

Saadet zinciri yöntemi ile dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da saklandığı öğrenildi. Ekipler bu bilginin üzerine hemen harekete geçti ve ortak operasyon düzenledi. Türk ve Gürci polislerin katılımı ile düzenlenen operasyonda Atakan A, kaldığı evde yakalandı. Epitelyum internet reklamcılığı ile milyonlarca para kazanan Atakan A. kırmızı bülten ile aranmaktaydı.

30 bin Türk vatandaşından 10 milyon liranın üzerinde vurgun yapan Atakan A'nın Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı açıklandı. İkinci tosuncuk vakası olarak tarihe geçen Atakan A. vatandaşlara belirli bir ücret karşılığında reklam paketi satmaktaydı ve yüksek kar vaat ediyordu.

"Sizler çok yatır, az kazan" sloganı ile 10 milyon TL'nin üzerinde para ile yurt dışına kaçan Atakan A. hakında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!