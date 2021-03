10 PlayStation Oyunu Ücretsiz Olarak Dağıtılacak: İşte Liste!

Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle günümüzün neredeyse tamamını evde geçirmeye devam ettiğimiz şu zamanda oyun sektörünün önde gelen şirketleri, oyuncular olarak evlerimizde sıkılmamamız için çok çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyorlar. Bu şirketlerden bir tanesi de Sony Interactive Entertainment. Dün yapılan duyuru ile 10 PlayStation oyunu ücretsiz olarak dağıtılacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene başlattığı Play At Home programı kapsamında ücretsiz Journey ve Uncharted: The Nathan Drake dağıtımında bulunmuş olan Japon teknoloji devi, halihazırda Ratchet & Clank oyununu da PlayStation Store üzerinden indirmeye sunmuştu. Ne var ki yapılan açıklama kapsamında, ilerleyen zamanlarda daha başka oyunların da ücretsiz olarak bizlerle buluşturulacağın sözünü vermişti.

10 PlayStation Oyunu Ücretsiz Oluyor!

Bugün yapılan yeni duyuru ile Sony Interactive Entertainment, Play At Home programı kapsamında on oyunun daha ücretsiz olarak sunulacağını müjdeledi. Altı tanesi PlayStation 4 ve dört tanesi de PlayStation VR için geliştirilmiş olan oyunların bulunduğu listenin bir hayli sağlam ve iki safhada sunulacağını söyleyelim. Dokuz oyundan oluşan ilk safha 26 Mart 2021 TSİ 06:00 - 22 Nisan 2021 TSİ 06:00, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition oyununun bulunduğu ikinci safta ise 20 Nisan 2021 TSİ 06:00 - 15 Mayıs 2021 TSİ 06:00 arasında gerçekleşecek. Gelin isterseniz listedeki oyunlara genel olarak bir göz atalım.

ABZU (PlayStation 4)

Giant Squid tarafından geliştirilen ABZU, çok başarılı bir su altı macera oyunudur. Bir dalgıç olarak su altı maceraya giriş yaptığımız ABZU'da yüzlerce benzersiz canlı türünü keşfediyoruz. Aksiyon oyunlarından sıkıldıysanız bu oyun ile hem dingin hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Enter the Gungeon (PlayStation 4)

Dodge Roll tarafından geliştirilmiş olan oyun, Devolver Digital yayıncılığında 2016 yılında satışa sunulmuştu. Bir karakter seçtikten sonra çatışmalar ve yağmalama yapma eşliğinde Gungeon'ın en alt katına inmeye ve geçmişi yok edebilecek bir silah olan efsanevi Gungeon hazinesini bulmaya çalışacaksınız.

Ne var ki macera o kadar da kolay olmayacak. Birbirinden zorlu düşmanlar ve sıradaki katı açacak bölüm sonu savaşları sizleri bekliyor olacak. Tabii ki sizin de eliniz boş değil. Oyunda toplamda üç yüzden fazla silah seçeneğiniz var. Bu silahları sandıklarda bulabildiğiniz gibi öldürdüğünüz bölüm sonu düşmanlarından da alabiliyorsunuz. Ayrıca birleştirildiklerinde çok daha büyük etki yaratabileceğiniz fazlaca sayıda eşya da bulunuyor.

Rez Infinite (PlayStation 4)

Tercihen VR desteğiyle veya normal modda oynayabileceğiniz Rez Infinite oyununda, üstünüze dalga dalga akan düşmanlara ve dönüşüm geçiren devasa düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Subnautica (PlayStation 4)

Açık bir dünyada geçen hayatta kalma-macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Uzay gemisi vurulduktan sonra 4546B adı verilen yabancı bir gezegene düşen bir karakteri yönetiyoruz. Hikayenin büyük bir bölümü araştırabileceğiniz iki büyük ada ile su altında geçiyor. Gündüz-gece geçişlerinin de olduğu oyunda, kaynak toplayarak, topladığınız kaynaklar ile kendinize üsler kurarak ve gezegenin vahşi doğası ile etkileşime girerek hem hayatta kalmaya hem de gezegenden kurtulmaya çalışacaksınız.

The Witness (PlayStation 4)

Gerek doğal gerekse de insan yapımı yapılar ile dolu olan bir adada geçen The Witness oyununda, karşımıza çıkan panellerdeki ızgara sistemine dayalı çeşitli bulmacaları çözerek yolumuzu bulmaya çalışıyoruz.

Astro Bot Rescue Mission (PlayStation VR)

Astro isimli bir karakterin rolünde olduğumuz oyunda, mürettebatımızı kurtarmak için devasa bir maceraya çıkıyoruz.

Moss (PlayStation VR)

Moss, bulmaca odaklı aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Quill isimli genç bir fareyi yönettiğimiz Moss’ta, ormanı araştırırken Glass Relic isimli gizemli bir nesne buluyoruz. Bu keşfin ardından da antik bir büyü ortaya çıkıyor.

Thumper (PlayStation VR)

Bir uzay böceği rolüne bürüneceğiniz Thumper oyununda, gelecekten gelen çılgın bir devasa kafa ile yüzleşeceksiniz. İndireceğiniz her bir darbe, oyunun müziği ile iç içe geçmiş olacak. Mutluluğun doruklarına çıkabilmek için ise ritmi bozmamanız gerekecek.

Paper Beast (PlayStation VR)

Kayıp bir internet verisinden doğan yabani bir ekosistemi keşfedeceğiniz oyunda, çeşitli yaratıkların yaşadığı bir dünyayı araştıracaksınız. Bu süreçte karşınıza çıkacak olan engellerin üstesinden gelebilmek ve bulmacaları çözebilmek için, çevrenizi şekillendirmeniz gerekecek.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition (PlayStation 4)

Horizon: Zero Dawn makinelerin hakim olduğu ve insanlığın da küçük topluluklar halinde ve teknolojiye sınırlı erişim sağlayabildikleri otuz birinci yüzyılda geçiyor. Konuya bağlı olarak Aloy isimli bir karakteri yöneteceksiniz ve yeteneklerinizi kullanarak, yaklaşan büyük tehlikeye karşı hem kendinizi hem de kabilenizi korumaya çalışacaksınız. Complete Edition ise ana oyunun yanı sıra, The Frozen Wilds genişletme paketini, Carja Storm Ranger ve Banuk Trailblazer Outfit kıyafetlerini, Carja Mighty ve Banuk Culling yaylarını ve Carja Trader, Banuk Traveller ve Nora Keeper içeriklerini barındırıyor.