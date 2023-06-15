10'un Üzerinde İlçe Yeni Kararla Birlikte İl Oluyor: İşte O İlçeler!

Yakında gelecek yeni düzenleme ile 19 ilçenin il olmasını sağlayacak önemli değişiklikler olması bekleniyor ve mevcut il sayısının 100'e kadar ulaşacağı söyleniyor.

Çeşitli ilçelerin artan nüfuslarını dikkate alan güncellenmiş listelere dayanarak yeni iller kurma çalışmaları başladı. Bu gelişme, mevcut 81 ilin ötesinde il sayısının daha da artmasına yol açacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yakın zamanda yapılan bir toplantının ardından 19 ilçeye il statüsü verilmesini önermişti. Bu öneriyi dikkate alan Adalet ve Kalkınma Partisi, bu 19 yeni ilin kurulması için bir teklif sunmak üzere ilk adımları atmaya başladı.

Bir İlçenin İl Olması İçin Hangi Kriterler Gerekiyor?

Önerilen plana göre sekiz kriteri yerine getiren ilçeler il statüsü kazanacak. Bu kriterler arasında asgari 100.000 kişilik ilçe nüfusu, il merkezine en az 30 kilometre uzaklık ve yeterli altyapı ve kamu hizmetlerinin sağlanması yer alıyor.

Önümüzdeki yıl il olması beklenen 19 ilçe ise şu şekilde:

İl Olması Beklenen İlçeler