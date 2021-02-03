10 Yaşındaki Çocuğun GameStop Hissesi % 5000 Kar Sağladı

10 yaşındaki çocuğun GameStop hissesi yüzde 5000 oranında büyüyerek rekor kırdı. Jadyn Carr isimli çocuğun yaklaşık 2 yıldır elinde tuttuğu 10 adet hisse, kendisine büyük getiri sağladı. Hisseelerin 2 yıl önce annesi tarafından hediye olarak alınması ise daha fazla şaşkınlık uyandırdı.

10 yaşındaki Jadyn Carr GameStop hisselerinden oluşan bir hediyeyi oldukça güzel bir paraya çevirmeyi başardı. Jadyn Carr isimli çocuğun annesi Nina Carr, 2 yıl önce GameStop hisselerini 60 dolar karşılığında alarak oğluna hediye etmişti.

Reddit'teki amatör yatırımcılar, GameStop'un hisse senedi fiyatlarını baş döndürücü boyutlara getirerek Wall Street hedge fonlarını sıkıştırmayı başarırken, 10 yaşındaki Jaydyn Carr gibi bazı şanslı isimler de uzun vadeli yatırımlarının karşılığını aldı.

Reddit'te GameStop hisselerinin satın alma çılgınlığı sonrasında GameStop'un hisse senedi bu hafta bir hayli yükseliş gösterdi. Bunun üzerine Jadyn Carr elindeki hisseleri satışa çıkardı. Yaklaşık 3200 dolara satılan GameStop hissesi, yüzde 5000'lik kazanç sağladı.

Çocuğun 6 dolarlık GameStop hissesi 3200 dolar oldu

10 yaşındaki Jadyn verdiği demeçte, "2000 dolar ile tasarruf yapacağım, geri kalanını daha fazla şirkete yatıracağım" dedi. 10 yaşındaki Jadyn henüz karar vermemiş olsa da, küçük çocuklar arasında popüler olan Roblox hisselerine yatırım yapabileceğini dile getirdi.

31 yaşındaki anne Carr ise hisse senedi uyarılarına atıfta bulunarak, "Birdenbire 'ding, ding, ding, ding, ding' seslerini duydum. Telefonumu baktığımda ise hissenin 351 dolar olduğu yazıyordu. Şok oldum, çünkü bu hediyeyi 6 dolardan almıştım. Bunun doğru olma imkanı yoktu" ifadelerini kullandı.

Jaydyn, "Uzun vadeli yatırım önemlidir çünkü bu parayı bu şekilde elde ettim" diyerek yatırım alanına yöneleceğini ifade etti. GameStop hisselerindeki dalgalanma, Jaydyn'in günlük ticarete olan ilgisini artırdı. Annesi ise yatırım pazarına girmeye kesinlikle hazır olduğunu düşünüyor.

10 yaşındaki çocuğun annesi Carr, oğluna borsayı öğrettiğini ve bu alanda yürümesi gerektiğini şu şekilde anlattı: "Afrikalı-Amerikalı topluluğunda doldurulması gereken büyük bir boşluk var: yatırım. Keşke daha çok ebeveyn çocuğunu yatırıma yönlendirse. Çocuklarınıza finansal sorumluluğu öğretmek, kesinlikle bir borç döngüsünü kesintiye uğratacaktır. Ben burada yokken bile yaşamı anladığından emin olmasını istiyorum."