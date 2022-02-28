10 Yıl Önce Kaybolan iPhone Tuvalette Bulundu: Durumu Nasıl?

Becki Beckmann isimli bir kişi 2012 yılı Cadılar Bayramı’nda iPhone telefonunu kaybetti. Telefonunu hiçbir yerde bulamayan Becki, 10 yıl sonra iPhone’nu hiç beklemediği bir yerde buldu. Telefon aslında çalınmamış ve hiçbir yere gitmemişti.

iPhone Telefonunu 10 Yıl Sonra Tuvalette Buldu

Becki Beckmann, telefonunun kaybolmasının ardından bulamayınca kendisine yeni bir telefon aldı. Ancak 10 yıl sonra, 2012’de kaybettiği iPhone, tuvaletten çıktı. Becki’nin kocası, tuvalet sifonunu çekerken bir patlama sesi duyduğunu söyledi.

Beckmann, ‘Başlangıçta bunun suçunu tuvaletin eski olmasına ya da ev inşaatının berbat olmasına bağladık’ ifadelerini kullandı. Ancak daha sonra gelen sesten tedirgin olan eş, tuvalete bakmaya karar verdi. Elinde pistonla biraz zaman geçirdikten sonra sesin kaynağı bulundu. Karısının 10 yıl önce kaybettiği iPhone, tuvalet borularının derinliklerinden su yüzüne çıktı.

Durumu Nasıl?

Akıllı bir cihazın 10 yıl boyunca sıhhi tesisatta kalması sonrası telefonda oldukça büyük hasarlar gözlemlenmesi bekleniyor. Ancak çift telefonu bulduğunda yalnızca cihazın arka kısmının zarar gördüğü ve geri kalanının ise sağlam olduğu görülüyor. Facebook’ta durumu paylaşan çifte gelen yorumlarda ise, birçok kullanıcının telefonun hazar görmemesi nedeniyle buna inanmadıkları yönünde.

Kullanıcılar, ‘10 yıldır tuvalette sıkışıp kalmasına ve ses çıkarmaya başlayana kadar hiçbir sorun çıkarmamasına imkan yok’ dedi. Farklı bir yorumda ise, ‘Nasıl tıkanıklık olmadı? Şehir evimin borusunda bir bebek mendili var ve odama bok götürüyorum.’ yorumunda bulundu. Beckmann'ın, Facebook gönderisi 700'den fazla yorum aldı.