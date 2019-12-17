100 Bin Konut Projesine Başvuruların Nasıl Yapılacağı Açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kısa bir süre önce 100 Bin Konut Projesi adını verdiği ve dar gelirli ailelere ev sağlamak için geliştirdiği yeni projesini tanıtmıştı. Bugün yapılan açıklama ile 100 Bin Konut Projesine nasıl başvurulur sorusu cevabını buldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başkanlığında gerçekleştirilen çalışmayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat ortak çalışarak, 100 Bin Konut Projesi başvurularını e-Devlet üzerine taşıdılar.

Dar gelirli ailelere daha düşük fiyatlarla ev sağlamayı amaçlayan proje, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden şöyle paylaşıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde üretilecek 100 bin sosyal konuta yönelik başvurularınızı Dijital Türkiye Portalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz."

Projeye katılmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden öncelikle başvuru yapacakları aktarıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ'nin başvuruları değerlendireceği ve uygun başvuruları seçeceği bilgisi verildi.

100 bin konut projesi başvuru şartları

TOKİ’nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvuru yapacakların T.C. vatandaşı olup, proje il/ilçe sınırları içerisinde yaşıyor olması, kendisinin eşinin ve velayetleri altındaki çocukların üzerinde herhangi bir tapu kaydının olmaması ve en fazla hane halkı aylık gelirinin 5 bin 500 lira olması gerekiyor. Söz konusu açıklamada, ayrıca şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine ödeme kolaylığı sağlandığı ve başvurular için son tarihin 15 Ocak 2020 olduğu belirtildi. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.