100 Dolara iPhone 6 Alan Kadına Patates Verdiler!

Yurt dışında Kara Cuma ya da Black Friday geçtiğimiz hafta kutlandı. Tam bir alışveriş çılgınlığına dönüşen bu günde hemen hemen her elektronik cihazda avantajlı fiyatlar tüketicilere sunuluyor. Sonuçta mağazalarda kuyruklar oluşuyor, insanlar ucuza birşeyler alabilmek için birbirlerini eziyor.

Kara Cuma çılgınlığı sadece mağazalarla sınırlı kalmadı. Haberimize konu olan olayda Amerika'nın Wisconsin Eyaleti'nden bir kadın mağazaları ziyaret etmedi; fakat evinin çevresinde dolaşan bir araçtan çok iyi bir iPhone 6 fırsatı yakaladığını düşündü. Kara Cuma nedeniyle böyle bir fırsat yakaladığına inanan kadının açıklamasına göre üzerinde Kara Cuma indirim afişleri ve balonlar yer alan bir siyah kamyon evinin çevresinden geçiyordu. Elektronik cihazlar, kıyafetler, aksesuarlar gibi eşyalarla dolu olan kamyonun şoförüyle pazarlık yapan kadın 100 dolar karşılığında iPhone 6 satın almak için anlaştı. Hatta kadın alacağı kutuyu açarak telefonun çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Fakat kamyon şoförünün anlaşmaya vardıktan sonra bir el çabukluğuyla kutuyu değiştirdiği, kadına içinde iPhone 6 yerine çürümeye başlamış patates dilimleri içeren bir kutu verdiği iddia ediliyor.

Evine geldiğinde kutuyu açan ve bizdeki tablet reis gibi büyük şok geçiren kadın doğal olarak polisin yolunu tutmuş. Dolandırıcı şoförün ayrıca patateslerin şarj edilebilmesi için bir adet Android şarj cihazını da kutuya yerleştirdiği görülebiliyor. Olayı yaşayan kadın internette yukarıda görebileceğiniz videoyu paylaşmış, videoda kutu açılıyor ve kutu içeriği sergileniyor.

Bu tür olayların daha çok internet üzerinden verilen siparişlerde yaşandığına tanık oluyoruz. Gerçek hayatta böyle bir olay yaşanması gerçekten ilginç.