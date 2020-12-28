100 Milyon Dereceye Ulaşan Yapay Güneş Yapıldı

2020 yılı herkesi farklı bir şekilde etkiledi. Bu yıl yeni tip koronavirüs başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanları etkisi altına alan sayısız olaylar meydana geldi. Bu durumdan en çok olumsuz etkilenenler de bilim insanlarının devam eden araştırmaları oldu. Bu dönemde bilimsel araştırmaları yavaşlatan veya sonuca bağlanmasını geciktiren önlemler alınmış olsa da 2020 sona ermeden 100 milyon dereceye ulaşan yapay güneş çalışmaları tamamlandı.

Koreli Bilim İnsanlarından Gerçekçi Yapay Güneş

2020 yılı, Korean Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) araştırma tesisindeki bilim insanları için 100 milyon dereceye kadar ulaşabilen bir suni güneş geliştirmeleri ile 2019 yılındaki kendi rekorlarını kırarak sona eriyor. Bu güneş 20 saniye boyunca sıcaklık seviyesini koruyabiliyor. 2019 yılındaki rekor ise 8 saniyeydi.

8 saniyelik önceki rekor aynı araştırma ekibi tarafından kırıldı. Önceki rekor olan 100 milyon dereceye ulaşan sıcaklık seviyesi ise 1,5 saniyede kırıldı. Bilim insanları aslında Güneş’in mevcut koşullarını kopyalayarak yeni bir Güneş elde etmeye çalışıyorlar. Bunu Dünya’da yapmak için de çok fazla zorluğa katlanmaları gerekti.

Araştırmacılar böylesine ciddi yükseklikte bir sıcaklık seviyesine ulaşmak için hidrojen izotoplarını bir plazma durumuna getirmek için süper iletken füzyon cihazını kullandılar. Çalışmanın gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engel ise istenilen sıcaklık seviyesine ulaşıldıktan sonra bunun sürdürülmesinin çok zor olmasıdır. Yüksek sıcaklık seviyesi, iyonların elektronlardan ayrılmasına neden olduğundan Koreli bilim insanları tarafından son kırılan rekorla ancak 20 saniyeye ulaşılabildi.

Bu tür araştırmaların en önemli amaçlarından biri füzyon enerjisini kullanmaktır. Böyle bir atılım başarılı bir şekilde yapıldığında bilim dünyasında gerçekten yeni bir döneme geçilebilir. Sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğu kanıtlanırsa dünyanın fosil yakıtlara olan bağımlılığı da büyük ölçüde bitebilir.

Füzyon enerjisinin kullanıldığı bu tür çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Koreli bilim insanlarından oluşan bu araştırma ekibi, muazzam yükseklikteki sıcaklık değerine ulaştıktan sadece birkaç yıl sonra sıcaklık seviyesinin bozulmadan kaldığı süreyi 1,5 saniyeden 20 saniyeye çıkarmayı başarabildi. Gelecekteki çalışmalarda bu sürenin ne kadar olacağını kesin olarak söylemek mümkün olmasa da çalışmanın gerçekten umut verici olduğunu unutmamak gerekiyor.