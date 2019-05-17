100 Milyon Dolarlık Vurgun Yapan 'Siber Çete' Çökertildi

Kullandıkları özel bir yazılımla internet üzerinden 40 bin kişiyi dolandırarak 100 milyon dolarlık vurgun yapan uluslararası bir siber suç çetesi, Gürcistan’da yapılan operasyonla çökertildi.

Gürcistan Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son iki yıldır siber çeteye yönelik olarak Gürcistan, Almanya, ABD, Ukrayna ve Moldova iş birliğinde yürütülen operasyonlar sonucunda çete liderinin Gürcistan’da tutuklandığı ifade edildi.

Çeteye yönelik operasyonda Avrupa Polis Teşkilatı’nın (Europol) da yer aldığı ifade edilen açıklamada, Kod adı None olan çete lideri A.K ile kod adı Phantom olan yardımcısı M.K’nın Tiflis’te düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca her iki zanlının da çıkarıldıkları Tiflis Şehir Mahkemesi’nde tutuklandığı ifade edildi.

5 Üye Hala Aranıyor

Çetenin GozNym adlı bir yazılımla yaklaşık 40 bin bilgisayara siber saldırı düzenlediği kaydedilirken, saldırıya uğrayan mağdurlar arasında hukuk firmaları, uluslararası şirketler ve çeşitli kurumların bulunduğu bildirildi.

Europol’den yapılan açıklamada ise, çetenin 5 Rus üyesinin şu anda firarda olduğuna ancak Almanya, ABD, Moldova ve Gürcistan'da çete üyelerine yönelik soruşturmaların devam ettiğine vurgu yapıldı.