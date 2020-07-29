Bilim İnsanları 100 Milyon Yaşındaki Mikropları Uyandırdı

Japonya'dan ve Amerika'dan bir grup bilim insanı tarafından yürütülen ortak çalışmada 100 milyon yaşındaki uyuyan mikroplar başarılı bir şekilde uyandırıldı. Araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nun tabanında yer alan canlıların pek de uygun olmayan koşullarda hayatta kalıp kalamayacağını görmek istiyordu.

100 Milyon Yaşındaki Mikroplar Başarı ile Uyandırıldı!

Japonya Deniz - Toprak Bilimi ve Teknoloji Ajansı'ndan Mikrobiyolog Yuki Morono öncülüğünde yürütülen çalışmada mikropların, gıdanın neredeyse hiç olmadığı durumlarda ne kadar yaşayabileceklerini öğrenmek amaçlandı. Nitekim cevaplar, yüz milyon önce biriken çökeltilerde hapsolmuş mikropların doğru gıda ve biraz ilave oksijen ile canlandırılabileceğini ortaya koydu.

Denizin tabanındaki muhteşem basıncı, oksijen eksikliğini ve gıda yokluğunu göz önüne aldığımızda bu sonucun etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada iyimser tahminler bir milyon yıl veya biraz daha uzun bir yaşam ömrünü ortaya koysa da bu mikroplar inanılmayacak derecede canlıydı.

Aslında mikropların ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren ilk çalışma bu değil. Daha öncesinde Antartika'da ve çöllerde yapılan araştırmalar da yine mikropların aşırı koşullara rağmen hayatta kalabildiklerini ortaya koymuştu. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.