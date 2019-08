100 Milyondan Fazla İndirilen Bu Uygulama Virüs Saçıyor!

Kaspersky Labs'taki araştırmacılar, Android ve iOS'da 100 milyon indirmeye ulaşmış kötü amaçlı bir yazılım buldular. Bu kötü amaçlı yazılım trojan kaynaklı bir reklam kütüphanesini barındırdığı ifade edildi.

CamScanner isimli bir PDF okutma uygulamasında büyük bir trojan virüsü keşfedildi. Kaspersky Labs'ın araştırmacıları tarafından ortaya atılan iddilara göre CamScanner uygulamasında "Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n." olarak tanımlanan bir kütüphane bulunuyor.

Trojan-Dropper amaçlı uygulama, telefon kaynaklarına dahil olan şifreli bir dosyadan başka bir kötü amaçlı modülü çıkartıyor. Bu virüs ise kullanıcıların telefonlarına izinsiz giriş yapabiliyor. Hesap şifreleri, galeri bilgileriniz veya kişisel dosyalarınız CamScanner tarafından erişilebiliyor.

Kaspersky'ın hazırlamış olduğu blog yazısında "K ötü amaçlı yazılım, yaratıcısının ne yapmakta olduğuna bağlı olarak daha fazla zararlı modül indiren bir Truva indiricisi haline gelebilir. Örneğin, kötü amaçlı kod içeren bir uygulama izinsiz reklamlar gösterebilir ve kullanıcıları ücretli aboneliklere kaydettirebilir" ifadelerine yer verildi.

Tüm bu iddialara rağmen geliştirici ekip son güncelleme trojan virüsünün silindiğini belirtti. Yani daha önceki sürümlerini kullananlar için güncelleme yapılmasını öneren geliştirici yine de güven kaybetmiş gibi gözüküyor.

ATTENTION, ALL ANDROID USERS! To address your recent concerns, we are here to make the following statement and you may download the new version: https://t.co/79tt0IrMdw pic.twitter.com/Er1bE1qcuB