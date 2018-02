10.000 Yıl Çalışacak Saatin Yapım Aşaması Görüntülendi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, milyonlarca dolar yatırdığı ve bir dağın içerisinde 10.000 yıl boyunca çalışması için yapılan saat projesine dair ilk videoyu paylaştı.

Milyarderlerin boş zamanlarında ne yaptığını merak ediyorsanız, serveti 100 milyar dolar seviyelerine ulaşan Jeff Bezos’un hobisine kesinlikle göz atmalısınız. Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yer alan bir dağa saat yerleştirmeye uğraşan milyarder, yaklaşık 42 milyon dolar harcadığı projesinin yapım aşamasına dair ilk videoyu, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

10.000 yıl boyunca çalışması için yapılan saatin, dağın yüzeyinin 152,5 metre altında yer alacağını söyleyen Bezos, dijital çağda yaşadığımız şu günlerde böylesine bir projenin çok önemli olduğunu söyledi. İnsanlığın uzun süreli sorumluluklarının bulunduğu hatırlatması açısından çok değerli bulduğu için bu projeye 42 milyon dolar gibi bir destek verdiğini belirten CEO, “Gördüğüm kadarıyla insanlar teknolojik olarak çok ilerlemiş gibi görünseler de yaptıkları değişikliklerle uzun vadede medeniyete büyük zararlar verebilirler. Bu sebeple daha uzun süreli planlar yapmalıyız.” dedi.

Aslında 10.000 yıl çalışacak saat projesi, Jeff Bezos ile başlamamıştı. İlk olarak 1986 yılında Amerikalı bilgisayar bilimci Danny Hills tarafından ortaya atılan fikir, ilerleyen yıllarda oldukça benimsenmiş ve hayata geçirilmek istenmişti. 2011 yılında projeye dâhil olan Jeff Bezos, yüklü miktarda yardımda bulunarak, saat projesinin hayata geçmesini sağlamış ve en sonunda proje yapım aşamasına gelmişti.

Saatin dağın derinliklerinde inşa edilmesiyle birlikte gece gündüz arasında oluşan sıcaklık değişimleri sebebiyle saatin herhangi bir dezenformasyona uğramasının engellendiğini belirten saatin yapımcısı, yaptıkları güzel tasarımla birlikte meraklı insanların saati ziyaret edebileceklerini de söyledi.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ