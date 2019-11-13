10,010 mAh Bataryalı HiSense King Kong 6 Tanıtıldı!

Yeni modelinde bataryanın sınırlarını zorlayan HiSense, 10,010 mAh kapasitesinde bataryaya sahip King Kong 6 ile karşımıza çıktı.

Gerçekten 10,010 mAh mi?

HiSense denildiği zaman pek çok kişinin aklına televizyon gelse de, şirket akıllı telefon satışı da gerçekleştiriyor. Bu noktada King Kong serisinin uzun pil ömrü odağına sahip uygun fiyatlı modellerden oluştuğunu söylemek mümkün. Şirket, en yeni modelini geçtiğimiz saatlerde lanse etti.

Model 10,010 mAh batarya kapasitesi ile lanse edilse de, bu seviyeye ulaşmak için selefi ile aynı numarayı kullanıyor.

HiSense King Kong 6, normal şartlarda 5,510 mAh batarya kapasitesi ile kutudan çıkıyor. Bununla birlikte 4,500 mAh batarya kutusu da kutunun içerisinde yer alıyor. Herhangi bir batarya ihtiyacında batarya kutusunu cihazın arkasındaki pinler aracılığı ile bağlamak mümkün.

Yani gerçekten 10,010 mAh değil.

Belirsizlik İçerisinde

Yeni model şirket tarafından lanse edilmiş olsa da bazı temel özelliklerin hala belirsizliğini koruduğunu söylemek mümkün.

King Kong 6, 6.52 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile 6 GB RAM ve 128 GB depolama olmak üzere iki farklı varyasyona sahip olacak modelin işlemcisi belirsizliğini koruyor. Arkada üçlü kamera kurulumuna yer veriliyor. 13 MP ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde iki kamera daha eşlik ediyor.

Ek kameraların ne işe yaradığı açıklanmamış olsa da birisinin telefoto, diğerinin geniş açılı kamera olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca yine arka kasada bir parmak izi sensörü bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda damla çentikli ekran görüyoruz. Bu çentiğin içerisinde ise 8 MP ön kamera yer alıyor.

Şu an için modelin hangi fiyattan satışa sunulacağı da bilinmiyor.