103.000 Fit Yükseklikten Bırakılan Telefon Sağ Çıkmayı Başardı

Çinli bir akıllı telefon üreticisi cihazının ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlamak için dayanıklılık testine tabi tuttu. Bir helyum balonu yardımı ile telefonu gökyüzüne çıkaran firma, telefonu 31.540 metreden yere bıraktı.

Telefonu 31.540 Metre Yükseklikten Aşağıya Bıraktılar

Telefon şaşırtıcı bir şekilde hayatta kaldı ve yerde hala çalışır durumdaydı. Telefonun modelinin bu yılın Mart ayında tanıtılan vivo iQOO olduğu açıklandı. Bir oyun telefonu olan vivo iQOO, gökyüzünde -56 santigrat derece soğuk havaya maruz kaldı. Telefonun içindeki batarya 4.000mAh kapasiteye ve Oppo Find X Lamborghini Edition ile birlikte gelen 50w Süper VOOC şarj cihazına benzer şekilde bataryayı sadece 45 dakikada doldurmak için 44W'lık hızlı şarj sistemine sahip .

Snapdragon 855 işlemciden gücünü alan telefon, 12 GB RAM'i üzerinde barındırmakta. vivo iQOO'nun dünyada yapılan diğer telefon düşürme testlerine kıyasla en yüksek metreden aşağıya bırakıldığı konuşulmakta. Everest Dağı 8.848 metre (29.029 feet) yüksekliğe sahip ve vivo iQOO Everest'in de yukarısından bırakıldı. vivo iQOO'nun düşürme testi videosunu buradaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

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