iPad Air 4'ten Sonra 10.8 inç iPad Sızdırıldı, İşte Özellikleri

Birkaç gün önce iPad Air 4’ün sızdırılan görüntülerinin ardından, bu hafta sonu yeni iPad şemaları ortaya çıktı. 91Mobiles tarafından paylaşılan şematikler 10.8 inç, sekizinci nesil iPad hakkında detaylar sunuyor.

10.8 inç iPad Geliyor

Şematikler iPad Pro’ya benzer tasarıma sahip iPad’i gösteriyor. Yan tarafta ince çerçeveler, altta USB-C bağlantısı var, yanda Apple Pencil mıknatısı ve yine arka tarafta Smart Connector var gibi görünüyor. İlginç bir şekilde rapor 8. nesil iPad’in de Face ID desteğine sahip olacağını ekliyor. 91Mobiles raporu, bu şematiklerin giriş seviye sekizinci nesil iPad’in göstergesi. 10.2 inç ekranlı 329 dolar fiyat etiketine sahip mevcut iPad’in yeni modeli olabilir. Ming-Ching Kuo, daha önce Apple’ın 2020’de 10.8 inçlik yeni iPad’i tanıtacağını söylemişti.

iPad Air 4 Özellikleri Sızdırılmıştı

Bu haftanın başlarında yakında çıkacak iPad Air 4’ün neredeyse aynı çerçevesiz tam ekran tasarım, USB-C bağlantısı ve arkada flaşlı tek lensli kameraya sahip olacağını iddia eden bir kullanım kılavuzu ortaya çıkmıştı. Sızdırılan kullanım kılavuzu iPad Air 4’ün aynı zamanda Face ID yerine güç tuşunda Touch ID kimlik doğrulamasına sahip olacağını belirtti.

8. Nesil iPad Özellikleri de Belli Oldu

Bu ilginç bir durum çünkü 91Mobiles, 329 dolar fiyat etiketli 10.8 inç iPad’in Face ID’ye sahip olacağını iddia ediyor. Daha yüksek fiyatlı iPad Air 4’ün güç tuşunda Touch ID özelliği varken, giriş seviye sekizinci nesil iPad’de Face ID bulunması pek olası değil. Söylentiler yaklaşan iPad Air’ın Magic Keyboard’u destekleyeceğini öne sürdü.

Yeni iPad'ler EEC Veritabanında Görüldü

Apple kısa bir süre önce Avrasya düzenleyici veritabanı ile yeni iPad başvurusu yaptı. Bu, Apple’ın yakında donanımı yenilenen yeni iPad’leri tanıtacağını gösteriyor ancak yasal düzenlemeler endüstriyel tasarıma veya belirli model ayrıntılarına ışık tutmuyor.