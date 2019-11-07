108 MP Kameralı Xiaomi Mi Note 10'un Reklam Filmleri Yayınlandı

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Mi Note 10 modelinin reklam videolarını yayınlandı. Gelin hep beraber kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Mi Note 10 modelinin teknik özelliklerin bir göz atalım.

Xiaomi Mi Note 10 modeli, 6.47 inçlik Super AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alan akıllı telefonda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Dünyanın ilk 108 megapiksellik arka kamera sensörüne sahip olan Mi Note 10'da 20 MP geniş açı kamera, 5 MP telefoto kamera, 12 MP derinlik sensörü ve son olarak 2 MP makro kamera sensörü bulunuyor.

5.260 mAh bataryadan beslenen Mi Note 10 modeli 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte ve Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Son olarak Mi Note 10'un başlangıç satış fiyatının 550 dolar olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Reklam filmlerinde Xiaomi, akıllı telefonun kamerası üzerinde durmakta. Mi Note 10 ile çekilen resimler de filmlerde yer almakta. Hemen aşağıdan Xiaomi'nin Mi Note 10 için hazırlamış olduğu reklam filmlerine ulaşabilirsiniz.