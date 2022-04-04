108 MP Kameraya Sahip Realme 9 4G, 7 Nisan'da Çıkıyor

Daha önce kamera özellikleri ile heyecan yaratmayı başaran realme 9 4GB için resmî çıkış tarihi verildi.

realme 9 Pro serisi Şubat ayında piyasaya sürülmüştü ve hemen ardından ona 9 5G eşlik etti. Şimdi şirket realme 9'un bir LTE sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve cihazın resmî çıkış tarihi 7 Nisan olarak onaylandı.

realme 9 4G, 7 Nisan'da Piyasaya Sürülüyor

Say goodbye to slow and inaccurate focus with the 9X Focusing Accuracy in the #realme9 Camera!



Click stunning pictures & #CaptureTheSpark in full focus 💯



Launching at 12:30 PM, 7th April, on our official channels. pic.twitter.com/sNntVoWRg3 — realme (@realmeIndia) April 2, 2022

Realme 9 4G, 108MP çözünürlüğe ve yeni piksel teknolojisine sahip bir Samsung ISOCELL HM6 sensörüne sahip ilk cihaz olacak. Diğer kameraların sensörleri henüz açıklanmadı ancak Realme, 120 derecelik FoV ile ultra geniş bir kamera olacağını, üçüncü kameranın ise 4 cm makro kamera olacağını belirtti.

Realme 9 4G, Sunburst Gold olmak üzere üç farklı renkte piyasaya sürülecek. Cihaz 7.99 mm kalınlığında ve yalnızca 178 gram ağırlığında olacak. Realme, 9 4G'yi 90 Hz yenileme hızına sahip bir Super AMOLED panel ile donatıyor. Bu da akıllı telefonun oyun ve günlük kullanımda kusursuz bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Telefon ayrıca kalp atış hızı monitörü olarak ikiye katlanacak bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak. İşlemci noktasında ise İsmi henüz bilinmeyen Qualcomm Snapdragon'a ait bir işlemciye sahip olması bekleniyor. 6GB RAM ve 128GB dahili depolama da daha önce sızan özelliklerdendi.

Orta segment cihazlar arasında adından oldukça söz ettirmesi beklenen realme 9 4G'nin ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Peki siz realme 9 4G hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.