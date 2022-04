108 MP Kameraya Sahip Realme 9 4G, 7 Nisan'da Çıkıyor

Daha önce kamera özellikleri ile heyecan yaratmayı başaran realme 9 4GB için resmî çıkış tarihi verildi.

realme 9 Pro serisi Şubat ayında piyasaya sürülmüştü ve hemen ardından ona 9 5G eşlik etti. Şimdi şirket realme 9'un bir LTE sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve cihazın resmî çıkış tarihi 7 Nisan olarak onaylandı.

Say goodbye to slow and inaccurate focus with the 9X Focusing Accuracy in the #realme9 Camera!



Click stunning pictures & #CaptureTheSpark in full focus 💯



Launching at 12:30 PM, 7th April, on our official channels. pic.twitter.com/sNntVoWRg3