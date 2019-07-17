108 MP ve 10x Zoom Özellikli Telefon Kameraları Geliyor

Şirket içi kaynaklardan aldığı bilgilerle sık sık güvenilir sızıtılar paylaşan @IceUniverse, önümüzdeki yıl 108 MP kameralı ve 10x optik zoom kameralı bir telefon göreceğimizi iddia eden yeni bir paylaşım yaptı.

Söz konusu Twitter paylaşımında bir de görsel bulunuyor ve görseldeki telefon Samsung Galaxy Note 10’a benziyor. Ancak paylaşımda, üstün kamera özellikleriyle donatılacak olan bu telefonu hangi firmanın üreteceği belirtilmiyor.

İlginç bir şekilde, Credit Suisse tarafından geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan bir raporda da, 2019’un ikinci yarısında 65 MP’lik kamera sensörlerini ve 2020’de de 108 MP’lik kamera sensörlerini göreceğimiz tahmin edilmişti. 64 MP kamera sensörü gerçekten de üretildi bile (65 MP olmasa da 64 MP mevcut). Hatta telefon üreticileri 64 MP’lik sensörler için sıraya girmiş durumda. Qualcomm da akıllı telefonların 64 MP ve 100 MP kamera sensörleriyle ilgili benzer tahminler yapmıştı.

Hangi Firma Üretecek?

Peki son derece üstün kamera özellikleri sağlayacak olan bu sensörleri kim üretecek? Yukarıda bahsedilen ve piyasada mevcut olan 64 MP’lik kamera sensörü Samsung tarafından üretildi. Dolayısıyla 108 MP’lik sensörü üretmesi en muhtemel şirket de şu an için Samsung gibi görünüyor (Sony de kendi 64 MP’lik sensörlerini piyasaya sürmek üzere). Yine Güney Koreli şirket tarafından üretilen 5x optik zoom kamerası da şu anda piyasada kullanılıyor.

Ancak henüz 100’den fazla MP sunan bir mobil sensör veya 10x optik zoom özellikli bir periskop üzerinde çalıştığını duyaran hiçbir firma olmadı. Dolayısıyla bunların hepsi şu an için birer tahmin. Son olarak şunu da hatırlatalım; burada bahsi geçen kameralar, piyasadaki mevcut telefonlar gibi melez olmayacak ve optik zoom özellikli olacak.