108MP Kameralı Xiaomi Mi 10, Bir Ülkede Daha Çıkış Yapıyor

Xiaomi Mi 10, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılmıştı. 27 Mart’ta da global lansman düzenlenecek ve aynı gün satışa çıkacak. 31 Mart’ta cihazın Hindistan’da tanıtılacağı ve hemen ardından satışa sunulacağı Xiaomi tarafından duyuruldu.

Xiaomi, Mi 10 serisi amiral gemisi telefonlarını Hindistan’da da tanıtacağını duyurdu. Xiaomi Başkan Yardımcısı, Xiaomi Hindistan Genel Müdürü Manu Kumar Jain, Hindistan’daki Mi hayranlarına müjdeyi verdi. Resmi Twitter üzerinden Mi 10 serisinin 31 Mart’ta tanıtılacağını paylaştı.

Mi Fans, wait is over! 🥳#𝐌𝐢𝟏𝟎 𝐢𝐬 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝟑𝟏𝐬𝐭 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐚𝐭 𝟏𝟐:𝟑𝟎 𝐏𝐌.



