10YearChallenge Akımına Kapılmayın!

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, yaptığı açıklamasında sosyal medyanın gelişim göstermesiyle sanal ortamda birbirinden farklı akımlar meydana gelmeye başladığını belirterek "Selfie", "Ice Bucket Challenge", "Kiki Dansı" ve "Falling Stars" gibi akımlara eklenen, kullanıcılarının 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki hallerini paylaştıkları "10 Years Challenge" akımına katılım sonucunda elde edilen bazı verilerin (data) reklamcılık faaliyetleri, yüz tanıma ve yapay zeka için de kullanılabileceğini kaydetti.

20 Milyonun Üzerinde İçerik Paylaşıldı!

Facebook'ta başlayarak, Instagram ve Twitter'a yayılan akımın özünde kullanıcılarının 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki hallerini paylaşmalarının yattığını hatırlatan Kırık, "Sosyal medya üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan ünlüler, sanatçılar, sporcular, oyuncuların da dahil olduğu bu akıma yönelik paylaşılan içerik oranı 20 milyonun üzerine çıkmış durumda. Birçok akımın ortaya çıkış nedeninin altında birbirinden farklı sebeplerin yattığını söyleyebilmek mümkün.

Kullanıcıların geçmiş yıllara dair fotoğraflarını belirli bir etiket aracılığıyla paylaşması, sınıflandırmayı kolaylaştırmakta ve bu durum sosyal ağlardaki yüz tanıma sistemine doğrudan katkı sağlamaktadır. Milyonlarca kullanıcının fotoğraflarını paylaşarak bu ağlara katkı sağlaması akıllara birtakım soru işaretleri de getiriyor. Özellikle Facebook'ta ortaya çıkan bu akımın yapay zeka ile bağlantısı tartışılıyor. Facebook'un reklam ve benzeri sebeplerle dolaylı yollarla veri topladığı zaten biliniyor." dedi.

Mahremiyet sınırları Aşıldı!

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun verinin bugünün petrolü olarak isimlendirildiğini ve dünyada çok önemli hale geldiğini belirterek "Bazı sosyal medya şirketleri bireylerin artık ne zaman boşanacağını bile önceden bilir hale geldi. Mahremiyet sınırları aşıldı. Nitekim WhatsApp gibi uygulamaların kullanımı da ücretsiz. Çünkü cep telefonumuz, mail adresimiz, adımız ve soyadımız birer veri kaynağı. Çoğu insan bunu sorgulamıyor." diye konuştu.

Yapılan açıklamalar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce akımlar kullanıcıların verilerini toplamak için mi yapılıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz!