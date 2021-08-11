2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, hızla yayılmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalarla birlikte 11 Ağustos 2021 Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı Tablosu belli oldu. Peki, bugün kaç yeni vaka, kaç yeni hasta ve kaç yeni vefat bulunuyor?

11 Ağustos Fahrettin Koca Açıklamaları

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan yaptığı açıklamada, eğitim öğretimin yüz yüze yapılacağının altını çizdi. Artık elimizde aşı olduğunu ve aşıyla birlikte karantina uygulamalarına gerek olmadığını belirtti.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin yüz yüze eğitimle açılacağı belirtildi.

Öğretmen, öğretim üyesi ve öğrencilerin aşılanmasına yoğunlaşılacağı söylendi.

Öğretmen, öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve öğrencilerin ailelerinin aşılanması gerektiği belirtildi.

Okullara girmek isteyenlerden Aşı sertifikası isteneceği, aşı olmak istemeyenlerden ise negatif PCR testi zorunluluğu getirileceği aktarıldı. Kısaca özellikle velilerin okullara gelip gidebilmeleri için aşı ya da negatif PCR testi aranacağının sinyalleri verildi.

30 milyon aşılı vatandaş üzerinde çalışma yapıldığı dile getirildi. En yüksek antikor oranının 3 doz inaktif aşı yaptıranlarda olduğu söylendi. İki doz inaktif aşı ve üçüncü mRNA doz aşısı olanların ise ikinci sırada oldukları belirtildi. Bu verilerin yakın zaman sonra tüm dünya ile paylaşılacağı söylendi.

Bakan Koca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını TURKOVAC aşısının üçüncü faz çalışmalarına katılmaya davet etti.

Okulların açılması için ailelerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin aşı olmasının gerekli olduğu söylenirken, toplumsal bağışıklığa ulaşılmasının şart olduğu belirtildi.

11 Ağustos 2021 Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Test Sayısı: 278.263 (Dün: 264.647)

Vaka Sayısı: 27.356 (Dün: 26.597)

Vefat Sayısı: 128 (Dün:124)

Toplam Doz: 80.311.362 (Dün:79.014.674)

Covid-19 Belirtileri Neler?

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Boğaz Ağrısı

Kas Ağrısı

İshal

Tat ve Koku Kaybı

Ciltte Döküntü

Solunum Güçlüğü

Göğüs Ağrısı

Konuşma Kaybı

Hareket Kaybı

Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.