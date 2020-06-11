11 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 11 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 11 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 11 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

11 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada son 24 saatte 49.190 test yapıldığı ve 987 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.021 kişi iyileşti.

11 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

11 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 174.023 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.763'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 643, toplam entübe hasta sayısının ise 266 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 147.860 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin. "

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BCbGbRGpGP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

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