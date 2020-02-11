11 Milyon Yıllık Ölüm Meleği Ortaya Çıktı

Kanada’nın Alberta eyaletinde yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda, 11 Milyon yaşında olduğu tespit edilen bir dinozor fosili bulundu.

Bilim insanları bulunan fosile, ‘’Ölüm Meleği’’ adını verdi. Fosilin, bugüne kadar daha önce hiç karşılaşmadıkları tür bir dinozora ait olduğunu ifade eden bilim insanları, fosilin bulunan diğer tyrannosaurlardan farklı bir fiziki yapıya sahip olduğunu belirttiler.

Ekibin başında bulunan, Calgary Üniversitesi'nden Dr. Jared Voris yaptığı açıklamada, fosilin kalçalarından itibaren 2,4 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi. Bulunan fosil için şimdiye dek Kanada’da bulunan en eski dinozor fosili olduğu söyleniyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

11 Milyon yıllık fosili bulan araştırma ekibi, fosil ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bölgenin, dinozor fosili açısından zengin olduğunu belirten araştırmacılar, fosile ait başka parçalar bulmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, önümüzdeki günlerde daha önce hiç karşılaşılmayan bir tür dinozora ait olduğu düşünülen fosil ile ilgili nasıl bilgilere ulaşılacağı heyecanla bekleniyor.