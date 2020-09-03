11. Nesil Intel Core İşlemciler " Tiger Lake" Duyuruldu, İşte Özellikleri

Yeni bir dizüstü bilgisayar almayı düşünüyorsanız, biraz beklemenizi öneririz. Intel, dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış en yeni 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini duyurdu. Şirkete göre, 11. nesil Intel Tiger Lake işlemcili modeller önümüzdeki sonbaharda piyasaya olacak. Bu nedenle söylediğimiz gibi birkaç ay beklemenizde fayda var.

11. Nesil Intel Tiger Lake İşlemci Özellikleri

Yeni Intel Tiger Lake işlemciler, 10nm üretim sürecinden geçen ancak buna rağmen Intel’in mevcut 10. nesil işlemcilere göre gözle görülür performans iyileştirmeleri sunacağını iddia ettiği bir işlemci. Ofis üretkenlik görevleri için yüzde 20, video izleme ve oyun oynamada iki kat ve içerik üretmede 2.7 kat daha hızlı olacak. Ayrıca 10. nesil modeller 4.0GHz hızda çalışırken yeni işlemciler 4.8GHz saat hızında çalışıyor. Bu yeni nesil işlemcileri oyun oynamak için kullanıp kullanmayacağınıza gelince, Tiger Lake işlemciler Intel’in 96 CU ve 1.35GHz’a kadar saat hızına sahip yeni entegre Xe grafikle geliyor. İşlemciler ayrıca WiFi 6 ile birlikte Thunderbolt 4’ü destekliyor ve daha iyi pil ömrü sunacak.

11. Nesil Intel Tiger Lake İşlemcili Bilgisayarlar Ne Zaman Çıkacak?

Söylediğimiz gibi, Intel, bu sonbaharda çıkacak dizüstü bilgisayarların yeni işlemcilerle donatılacağını ve Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung gibi birçok markanın 11. nesil Tiger Lake işlemcili modeli piyasaya çıkaracağını söylüyor.