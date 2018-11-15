110 Bin Sosyal Medya Hesabı Terörle Mücadele Kapsamında İzlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmayla sosyal medyaya dair alınan önlemleri anlattı. Soylu, bugüne kadar 110 bin civarında sosyal medya hesabının izlendiğini söyledi.

Terörle mücadele konusundaki çabalara dair milletvekillerine bilgi veren Süleyman Soylu, 018 yılında terör örgütü yanlısı yorum ve paylaşım yapan 110 bin civarında sosyal medya hesabının takip edildiğini, paylaşımları yaptığı tespit edilen 7 bin şahsın adli makamlara teslim edildiğini söyledi.

İncelemenin detaylarına dair bilgi vermeyen İçişleri Bakanı, incelemelerin herhangi bir şikayet sonrasında mı yoksa polis ekiplerinin takibiyle mi başladığını belirtmedi. Buna rağmen 110 bin gibi ciddi bir sayının gözden geçirildiğini belirten Soylu, terörle ilişiği olduğu tespit edilen 7 bin kişinin ise mahkemelere sevk edilerek, hakların işlem yapıldığını belirtti.

Özellikle son aylarda sosyal medya üzerindeki takip artmış ve polis ekipleri sosyal medya paylaşımları yoluyla teröre destek veren kişilere anında müdahale etmeye başlamışlardı. Bunun sonucunda yapılan işlemler ise Bakan Soylu’nun açıklamalarıyla gün yüzüne çıkmış oldu.