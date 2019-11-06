11.000 Bilim İnsanı Açıkladı: İklim Değişikliği İnsanlığı Yok Edecek

11.000 bilim insanından herkeste telaş uyandıracak bir bildiri geldi. Onlara göre insanlığın yok olma tehlikesi hiç bu kadar yakın olmamıştı.

Küresel bir ittifak 11.000 bilim insanı ile birlikte önemli bir bildiri yayınladı. Bu bildiri herkesin farkında olduğu iklim değişikliğinin sanılandan daha korkunç boyutlara vardığını gösteriyordu. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre, iklim değişikliği ve küresel ısınma sanılandan çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.

11.000 bilim insanı Amazon ve nüfus yoğunluğuna da değindi

"Dünya Bilim İnsanlarının Bir İklim Acil Durum Uyarısı" olarak isimlendirilen makalede öncelikli olarak, Trump yönetiminin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi eleştirildi. 188 ülkenin imzaladığı anlaşmadan ABD gibi büyük bir ülkenin ayrılması büyük yankı uyandırmıştı.

New York Belediye Meclisi ve San Francisco daha önceden küresel ısınma ile ilgili acil durum ilan etmişti. Ancak ilk defa Dünya genelinde bu kadar fazla bilim insanı ortak tepkide bulunuyor. Bilim insanları öncelikli olarak her yıl artan insan nüfusunu ve bu nüfusun küresel ısınmaya yaptığı katkıdan bahsetti. İklim krizinin zengin tüketim kültürü ile yakından bağlantılı olduğu söylendi.

Bildirinin devamında özellikle metan gazı gibi bazı hava kirletici etkenlerin önlenmesi gerektiği ifade edildi. Amazon ormanlarindaki azalış ise bunun en büyük nedenlerinden birisi olarak görülüyor. Her ne kadar yenilenebilir enerji kullanımı artış gösterse bile, yine de bunun yeterli olmadığı söylendi. Raporda, iklim değişikliğini önleme çabalarının kadın erkek eşitliği ile yapılması gerektiği vurgulandı.

Elbette bildiride yer alan bütün detayların daha çok karar vericilerin ve yasak koyucuların elinde olduğu biliniyor. Bu nedenle bildirinin tam olarak etkili olabilmesi için devletlerin üst düzey bürokratlarının harekete geçmesi gerekiyor. Peki sizce dünyanın dört bir yanından bildiri yayınlayan bu bilim insanları iklim değişikliği konusunda haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.