112'ye Siber Saldırı Yapıldı İddiası

112'ye siber saldırı yapıldı iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Türkiye'de acil durumlarda yardım çağırabilmek için aranan 112'ye 7 Şubat 2021 saat 17.51 sularında siber saldırı yapılmaya başlandığı söyleniyor ve bu saldırı ile birlikte hatlarda yoğunluk oluşturulmaya çalışıldığı aktarılıyor.

112'ye Siber Saldırı Yapıldığı İddiası Gerçek Mi?

HaberTürk'ün aktardığı bilgiye göre, 7 Şubat 2021 saat 17.51 civarlarından itibaren hat takılı olmayan telefonlardan 112 Acil Çağrı Merkezi aranmaya başlandı.

4 ilde aramaların gerçekleştiği ve aynı zamanda aramaların internet tabanlı telefonlarla da yapıldığı söylenmekte. Operatörlerin 4 ilde bu hatlardan gelen aramaları engelleyerek önlem aldığı ve vatandaşların 112 hattına ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarılmakta.

Siber saldırı olarak nitelendirilen olay hakkında henüz yetkili makamlardan bir açıklama gelmedi. 112, 110, 155 gibi acil telefon numaralarını gereksiz yere aramamak gerekiyor. O anda acil durumda olan bir kişinin hayatı söz konusu olabilir ve gereksiz yere çağrı merkezini aramak o kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilir.

112'yi gereksiz arayanlara kabahatler kanununa göre 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunulduğunda ise 450 lira para cezası kesiliyor. Malesef istenmeyen kazalar ve yaralanmalar başta olmak üzere koronavirüs salgını ile birlikte sağlık çalışanları zor günler geçiriyor. Sağlık çalışanlarını gelen her ihbara hızlı bir şekilde yetişiyor.

Gereksiz yere arama ve sahte ihbar yapmadan önce bu bilginin unutulmaması ve hattın acil durumlar dışında meşgul edilmemesi gerekiyor.

Sadece İstanbul'da 1 yılda toplam 7 milyon kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı açıklandı. Hatların gereksiz yere meşgul edilmemesi yönünde açıklamalar sürekli yapılmaya devam ederken 7 Şubat 2021 tarihinde yaşanan olay hakkında incelemelerin başlatıldığı söyleniyor.

Sizler 7 Şubat 2021 tarihinde yaşanan olay ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde alınan karar doğrultusunda tüm numaraların 112'de birleştirileceği ifade edilmişti. 2021 yılı itibarıyla hummalı çalışma devam ediyorken, halihazırdaki 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldi. 7 kuruma ait acil çağrı numaralarının (İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122) tek numara (112) altında toplanması çok yakın bir zamanda gerçekleşecek.