Ek Gümrük Vergileri Yine Kapıda: 115 Ürün İçin Ek Vergi Geldi!

Son zamanlarda ek gümrük vergileri sürekli olarak artış gösteriyor. Daha önceden teknolojik ürünlere ve özellikle de akıllı telefonlara getirilen zamlar, ek gümrük kaynaklıydı. Bu defa yeni vergiler başka bir sektöre kaydı. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Yeni belirlenen resmi gazete kararına göre 115 işlenmiş tarım ürünü için ek vergi getirildi. Bu durum fiyatların çok daha fazla artmasına neden olacak. Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri, mayalar ve malttan üretilen biralar en çok göze çarpanlar.

Ek gümrük vergileri fiyatları yükseltebilir

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülke menşeli olanlar hariç, yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri getirilerek önemli bir tedbir alınmaya çalışıldı. Muhtemelen yukarıda sayılan ürünlerde kısa bir süre içerisinde fiyat artışı yaşanacak.

Türkiye'de dışarıdan herhangi bir şeylerin alınmaması için bazen ek vergi getiriliyordu. Ancak son dönemlerde neredeyse her ay farklı ürün gruplarına ek vergiler yükleniyor. PlayStation ve akıllı telefon modelleri bunlardan en çok zarar görenlerdi. Şimdi ise bazı tarım ürünlerine ek vergiler getirilerek fiyatları yükseltilebilir.

Resmi gazetede yayınlanan bu haber hemen aktifleşmeyecek. Tam olarak 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Sizce gümrük vergilerinde böyle bir artış yapılması ne tür etkiler yaratabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.