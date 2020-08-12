12 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 12 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 12 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 12 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 12 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

12 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 67.237 test yapıldığı ve 1.212 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 934 kişi iyileşti.

12 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

12 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 244.392 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.891'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 632 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 227.089 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/53ppsmqYgk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2020

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