12 Dakikada Yüzde 80 Dolum: Ultra Hızlı Şarj Teknolojisi Tanıtıldı!

Her geçen gün elektrikli otomobil pazarında teknolojik açıdan önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. NIO, ultra hızlı olarak nitelendirdiği 500kW şarj teknolojisini sundu. Otomobil tutkunları için oldukça önemli olarak nitelendirilebilecek bu gelişme, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Ultra Hızlı Elektrikli Otomobil Şarjı

2022 NIO Day etkinliğinde tanıtılan teknoloji, 800V üzerine inşa edilmiş elektrikli otomobillerin sadece 12 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabilmesini sağlayacak. 500kW güce sahip olan teknoloji, tüm elektrikli otomobillerde kullanılabilecek bir tasarıma sahip.

Maksimum 660A akım çıkışına sahip olması ile ön plana çıkıyor. 400V otomobilleri 20 dakika içinde %80 doluma ulaştırabilecek bir güce sahip. 800V platformu üzerine inşa edilmiş bir otomobili 400V platformu kullanılan araçlardan daha hızlı şarj edebilecek.

Tanıtılan yeni şarj sistemi, ultra hızlı dolum avantajı ile dikkat çekiyor. 12 dakika gibi kısa bir sürede araçları yüksek oranda doldurabiliyor. Bu sayede araçların boşta kalma sürelerini önemli ölçüde azaltıyor. Şarj cihazı 15.6 inç ekrana ve tescilli sıvı soğutma teknolojisine de sahip. Geliştirilen sıvı soğutma teknolojisi, yüksek akımlı kablonun ağırlığını büyük ölçüde azaltıyor.

Konu ile ilgili CEO William Li'nin açıklaması şu şekilde

“NIO şarj ağı, tüm elektrikli araç markalarına açık. NIO şarj altyapısını kullanan elektrikli araç markaları arasında BYD, Tesla ve Li Auto gibi büyük firmalar da yer alıyor.”

Tanıtılan bu yeni teknolokinin şu ana kadarki en yüksek kapasiteli şarj cihazı olduğu belirtiliyor.