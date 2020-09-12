12 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 12 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

12 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

12 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 98.326 test yapıldığı ve 1.509 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 48 kişi hayatını kaybetti ve 1.207 kişi iyileşti.

12 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

12 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 289.635 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.999'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.241 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 257.731 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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