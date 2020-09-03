12 inç MacBook Geliyor

Apple geçtiğimiz aylarda düzenlenen WWDC 2020 sırasında Apple Silicon hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Şirketin önümüzdeki senelerde kademeli olarak Intel'i bırakacağını biliyoruz ancak bunun ne zaman başlayacağından ve tam geçişin ne zaman tamamlanacağından emin değiliz. Öte taraftan bu geçişin ilk adımı bu yıl tanıtılacağı iddia edilen 12 inç MacBook ile atılabilir.

12 inç MacBook Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Söz konusu raporlara göre 12 inç MacBook bu sene bitmeden tanıtılacak ve satışa sunulacak. Bu model, aynı zamanda Apple Silicon'a geçişin ilk örneği olacağı için ayrı bir öneme sahip gibi gözüküyor. Yeni modelin Bionic A14X olarak adlandırılan yeni bir işlemci ile geleceği söyleniyor. Bu işlemciyi, şirketin bir sonraki nesil iPad Pro modellerinde de görmeyi bekliyoruz.

Yine aynı iddialardan yola çıkarak bu işlemcinin yeni modelle gayet uyumlu bir şekilde çalışacağı ve 12 inç MacBook'a 15 ila 20 saat arasında ekran süresi sunacağı söyleniyor ki, bu da bir bilgisayar için gerçekten, ama gerçekten, çok iyi bir değer olabilir. Bu arada yeni modelin AMD yerine Apple'ın özel bir grafik işlemcisi ile birlikte gelebileceği de ifade ediliyor.

Bu noktada temeller pek sağlam bir rayda olmasa da bu grafik işlemcinin kod adı Lufika olarak belirlenmiş durumda. Öte taraftan ne gibi detaylar sunacağı konusunda bir fikrimiz yok. Peki siz 12 inç MacBook'tan neler bekliyorsunuz? Sizce yeni model performans yönünde başarılı olabilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.