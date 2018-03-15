12 Saatte Ev İnşa Edebilen Robot Geliştirildi

El yordamıyla ev yapmanın hem maliyetli hem de zaman alıcı bir iş olduğunu düşünen ICON isimli bir girişim, sadece 12 saatte ev inşa edebilen robot üretmeyi başardı.

ICON tarafından yapılan 3D yazıcı destekli robotun, duvar, çatı ve zemini parça parça üretebildiği söylenirken, 60 metrekarelik yaşanabilen bir evi sadece 12 saat içerisinde tamamlayabildiği kaydedildi. Evin “kaba inşaatı” tamamlandıktan sonra inşaat işçilerinin kısa süre içerisinde kapı, pencere ve diğer küçük detayları evin içerisine ekleyebildikleri ve yarım gün içinde ortaya tamamen yaşanabilir bir evin ortaya çıkabildiği aktarıldı.

Yemek, su ve barınmanın temel insan ihtiyaçları olduğunu anlatan ICON yetkilileri, dünya çapında 1.2 milyar insanın barınma şansını yakalayamadığı vurgulandı. Barınma sorununu çözmek için çimento kullanabilen robotlarının işe yarayabileceğini anlatan ICON yöneticileri, geliştirme sürecine devam ettiklerini ve ilerleyen dönemlerde daha büyük evleri daha kısa sürede inşa edebilecek teknolojiye ulaşabileceklerini belirttiler.

Ürettikleri evlerin 4.000 ile 10.000 dolar arasında maliyeti bulunduğunu vurgulayan ICON, oldukça düşük olan bu maliyetlerle birlikte evlerin herhangi bir noktada yapılabileceğini söylediler. Oldukça başarılı bir fikirle insanların karşısına çıkan Amerikalı girişimin inşa ettiği evlerin videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: