12 Yaşında Bir Çocuktan TikTok’a Dava!

İngiltere’de yaşayan 12 yaşında bir kız, şirketin dünya genelindeki çocukların verilerini yasa dışı kullandığını iddia ederek sosyal medya platformu TikTok’a dava açmaya hazırlanıyor. Hakim, dava devam ederse davacının kimliğinin gizli tutulmasına karar verdi.

Çocuk Verilerini Kullandığı Gerekçesiyle TikTok’a Dava Açılıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından TikTok özellikle gençler arasında en çok kullanılan uygulamalardan biri olmayı başardı. Şaşırtıcı sürede kaydettiği ilerlemenin mesafesine rağmen birçok engelle karşılaştı. Son aktarılan bilgilere göre şirket yakın zamanda yeni bir yasal süreçle karşı karşıya kalabilir.

Sosyal medya uygulaması son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde aşmayı başardığı yasağa benzer yasaklarla birçok ülke ile sorun yaşamaya devam ediyor. Uygulamanın bu kadar tepki toplamasının en büyük nedeni ise dünya genelindeki hükümetlerin uygulamanın gençleri olumsuz etkilediğini düşünmesi. Ulusal çapta bir tehlike teşkil ettiği düşünülen uygulama hala hükümetlerin gözetimi altında.

Farklı nedenlerle dünyanın dört bir yanından hakkında soruşturma başlatılan uygulamanın karşılaştığı son sorun ise Birleşik Krallık’ta başlatılan yeni yasal işlem oldu. Bu yasal işlemin başlatılmasının nedeni sosyal medya uygulamasının reşit olmayan kullanıcıların verilerini izinsiz bir şekilde toplaması ve kullanması olarak gösterildi.

12 yaşında bir kız çocuğu tarafından başlatılacak olan dava, Children's Commissioner for England Komisyon Üyesi Anne Longfield tarafından desteklendi. Longfield, TikTok’un İngiltere ve Avrupa Birliği veri koruma yasalarını çiğnediğini savunuyor. Davanın sadece İngiltere’deki reşit olmayan çocuklara değil, dünya genelinde 16 yaşından küçük TikTok kullanıcıları için büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Uygulamanın video öneri algoritmasını güçlendirmek, kullanıcıların dikkatini çekmek ve kazanç sağlamak için çocukların verilerini topladığını ve kullandığını ileri sürüyor.

Longfield, İngiltere’nin başkenti Londra’daki yüksek mahkemenin sosyal medya şirketinin çocuğun verilerini silmesinin gerekeceği bir emsal karar vereceğini umduğunu söyledi ancak ön incelemenin odak noktası, 12 yaşındaki kızın isimsiz olarak dava açıp açamayacağına karar vermekti. Hakim, kızın kimliğinin ortaya çıkması durumunda diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından siber zorbalığa maruz kalma riskinin olduğuna ve bu nedenle mahkemenin devam etmesi durumunda kızın isminin gizli tutulmasına karar verdi.