12 Yaşındaki Bu Çocuk Havacılık ve Uzay Mühendisliği Okuyor

Caleb Anderson isimli 12 yaşındaki çocuk havacılık ve uzay mühendisliği okumaya kabul edilerek herkesi şaşırtıyor. Chattahoochee Teknik Koleji'nde mühendislik okuyacak olan 12 yaşındaki bu çocuk, ABD'nin yeni dahisi olarak nitelendiriliyor.

12 yaşında olmasına rağmen büyük işler başarabilen Caleb Anderson, konuşmaya başlamadan önce işaret diline hakim olmuştu. İki yaşındayken ABD Anayasasının tamamını okuyabilen genç dahi, dünyadaki en yüksek IQ'lara sahip insanlardan oluşan Mensa'ya girme hakkı kazandı.

Şimdi ise 12 yaşında olmasına rağmen Chattahoochee Teknik Koleji'nde havacılık ve uzay mühendisliği okumaya kabul edilen çocuğun, ehliyetini alacak veya seçimde oy kullanacak yaşa gelmeden önce üniversite diplomasına sahip olması mümkün.

12 yaşındaki çocuk havacılık ve uzay mühendisliğine kabul edildi

İngilizce'nin yanı sıra Fransızca, İspanyolca ve Mandarin gibi bir dizi dili konuşabilen 12 yaşındaki çocuğun, uzay mühendisliği alanında uzmanlaşacağı Chattahoochee Teknik Koleji'nin ikinci sınıfına kaydı bulunuyor. Uzmanlara göre Caleb Anderson, kısa sürede uzaydaki çalışmalar için önemli bir isim olabilir.

12 yaşındaki dahinin annesi Claire çocuğu gibi daha birçoğunun olduğunu vurgulayarak, “İnsanların Afrikalı-Amerikalı olmalarından dolayı olumsuz bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Dışarıda başka birçok Caleb var ancak fırsatları veya kaynakları yok." ifadelerini kullandı.