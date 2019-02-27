12 Yaşındaki Çocuk Nükleer Füzyon Reaktörü Üretti

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan ve sadece 12 yaşında olan Jackson Oswalt kendi başına nükleer füzyon reaktörü üretmeyi başardı. Bilim otoritelerinin çalışmayı teyit etmesiyle birlikte Oswalt dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

"Açık Kaynak Fusor Araştırma Konsorsiyumu" tarafından yayınlanan haberlere göre 12 yaşındaki Jackson Oswalt, eBay'den aldıkları sayesinde kendi odasında nükleer füzyon reaktörü yaptı. Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalıştığını ifade eden Oswalt, bu süreç içerisinde 10 bin dolara yakın para harcadığını da aktardı.

Dünyanın En Genç Nükleer Füzyon Üreticisi

Amerikalı bilim otoritelerinin kontrolü sonucunda tarihe adını yazdıracak olan Oswalt, dünyanın en genç nükleer füzyon reaktörü geliştiren insanı olacak. Oswalt'tan önceki rekor ise 14 yaşındaki Taylor Wilso'ya aitti. Çocuklarının bu projesinden gurur duyduklarını söyleyen Oswalt ailesi, üretilen reaktörün yüksek seviyede enerji ve üst sıcaklığa dayanıklı olduğunun altını çizdi.

eBay'dan eski vakum ve pompa gibi ürünler aldığını ancak bunların kullanmaya uygun olmadığını ifade eden genç bilim adamı, reaktör ile güneş sistemi ve yıldız sistemindeki gibi atomların birleşmesinin gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Jackson Oswalt nükleer füzyonu başarıyla tamamlayan tutkulu kişiler listesine eklendi.