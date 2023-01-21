12 Yıllık iPhone Şarj Edilirken Alev Aldı (Video)

12 yıllık bir iPhone geçtiğimiz günlerde bir ailenin mutfağında şarj olurken alev aldı ve yanma anı videoya kaydedildi. Neyse ki kimse yaralanmadı ve yangın söndürüldü ancak görüntüler aile uyurken gece meydana geldiği için oldukça endişe verici.

Yangın, 12 yıl önce piyasaya sürülen bir model olan iPhone 4 ile meydana geldi, bu nedenle kimse modern iPhone'ların alev alması konusunda endişelenmemeli ancak bu olay, bir pilin yanmasına neyin sebep olabileceğini bilmenin önemini vurgulamakta.

Ohio'lu Brian ve Jennifer Leisgang, olayın ayrıntılarını bir Facebook gönderisinde paylaştı. Aile, mutfakta bulunan ve her zaman kayıt yapmaya ayarlı bir Google Home ürününün videoyu yakaladığını söylüyor. Gönderide aile durumun ne kadar tehlikeli olabileceğini anlatıyor:

"Bir ev yangınından kaçınabildiğimiz için son derece şanslıydık. Çocuklarımız dün gece eski iPhone 4'ümüzü Apple şarj cihazıyla şarj ediyorlardı ve biz uyurken patlayıp mutfağımızda alev aldı. Neyse ki dün tezgâhı yeni temizlemiştik çünkü orada genellikle çok sayıda okul kitabı ve kâğıt olurdu. Bu sabah tezgâhın her yerinde telefonun küçük parçaları ve siyah is vardı."

12 Yıllık iPhone'un Pili Neden Alev Aldı?

Lityum-iyon piller elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılır ve pil yangınları nadir görülür ancak şarj edilebilir pillerin aşırı ısınmasına ve yanmasına neden olan koşullar bulunuyor. Yaygın nedenler arasında ateşe maruz kalma, delinme sonucu hasar görme ve üretici hataları yer almakta.

Bu iPhone'a gelirsek, normalde ucuz şarj cihazları genellikle pillerin alev almasına neden olur ancak şarj kablosu bu olayda gayet iyi durumda görünüyor. iPhone'un yaşı da önemli bir faktör. Daha eski iPhone'lar yangın riskini artırmaz ancak pil bakımı kritik önem taşır. Hâlâ kullanılmakta olan 12 yıllık bir iPhone'un ya yedek pili vardır ya da gücünü korumak için şarj cihazına bağlıdır.

Eskiyen bir pili şarj cihazına bağlı tutmak, pilin aşırı şarj olmasına ve aşırı ısınmasına neden olabilir. Pil değişimi gerekli olsa da dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na güvenmek, doğru prosedürün izlenmesini ve orijinal parçaların kullanılmasını sağlayacaktır.

Lityum iyon piller de yaşlandıkça genişleyebilir. Pilin içindeki kimyasal, bir reaksiyon güç sağlar ancak kimyasal reaksiyon zamanla bozulabilir ve bir gaz oluşturabilir. Bu da şişmesine neden olarak yangın riskini büyük ölçüde artırır. Şişen piller her zaman dikkatle kullanılmalı ve değiştirilmelidir.