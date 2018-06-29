128 TB’lık Yeni Nesil SD Kartlar Geliyor

SD kart (hafıza kartı) standartlarını belirleyen bir organizasyon olan “The SD Association”, “Mobile World Congress” etkinliğinde yeni nesil hafıza kartlarını tanıttı. “SD Express (SD EX)” ve “SD Ultra-Capacity (SDUC)” olarak adlandırılan yeni format ile SD kartlarda, PCI Express ve NVM Express hızlarına ulaşmak mümkün hale geliyor.

2 TB’dan 128 TB’a kadar ulaşabilen devasa depolama kapasitesine sahip olan bu yeni SD kart formatı, saniyede 985 MB’lık inanılmaz bir veri aktarma hızına da sahip. Bu da demek oluyor ki bu format, bugünkü en üstün performanslı SD kartlardan 3 kat daha hızlı veri transferi yapabiliyor.

Görünüşü ve pin yapısı olarak günümüzde kullandığımız SD kartlardan farklı olmayan yeni nesil SD kartlar, çok hızlı veri transferi yapabilmelerinin yanı sıra verileri anlık olarak gerçek zamanlı işleyebiliyorlar. Bu sayede yeni SD kartlarda, 4K ve 8K videolar kolaylıkla transfer edilebiliyor ve depolanabiliyor. Ayrıca bu kartlar, sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarında kullanılabiliyor ve büyük avantajlar sağlıyor.

Yeni formatta tek bir SD kartta, bütün sabit disklerinizin depolayabileceğinden daha fazla veriyi saklayabileceksiniz. 25 bin yüksek çözünürlüklü film, 256 milyon fotoğraf ya da 25 milyon şarkı yükleyerek, bu kadar büyük bir depolama alanını ancak doldurabilirsiniz. Hatta Spotify’da toplamda 35 milyon şarkı bulunurken, siz bu 35 milyon şarkıyı sadece 2 adet SD kart içerisinde depolayabileceksiniz.