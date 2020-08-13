13 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 13 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 13 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 13 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 13 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

13 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 66.892 test yapıldığı ve 1.243 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 968 kişi iyileşti.

13 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

13 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 245.635 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.912'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 647 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 228.057 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/iiPeUUAgUk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

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