13 Bin 500 Liralık Akıllı Telefon HubblePhone Geliyor

Turing Robotics firması yeni fütüristik, uzay temalı akıllı telefonunu duyurdu. Hubble Uzay Teleskobu'ndan esinlenilerek HubblePhone olarak adlandırılan bu akıllı telefon tam olarak 2.749 dolar’dan (13 bin 500 TL) satışa çıkacak.

Turing Robotics, yüksek fiyatı ve fütüristik dizaynıyla dikkatleri çeken HubblePhone’un, 2020 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağını duyurdu. Çift ekrandan oluşan ve oldukça sıradışı bir görünüme sahip olan bu akıllı telefon, aynı zamanda oldukça güçlü donanım özelliklerine sahip.

2 adet Snapdragon 855 işlemciye sahip olan HubblePhone, toplamda 4K çözünürlük sunabilen 2 parçalı ekran ile geliyor (2 tane full HD ekran). Telefonun her iki ekranına da birer batarya güç sağlıyor. Bataryalardan birisi 3.300 mAh iken, ikincisi de 2.800 mAh seviyesinde.

HubbPhone kamera özellikleriyle de yok artık dedirtiyor. 60 Megapiksel bir kameraya sahip olan telefon 15X optik zoom’a destek veriyor. HubblePhone’dan önce şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü akıllı telefon kamerasını Huawei P20 Pro'da görmüştük. Huawei P20 Pro, 40 Megapiksellik bir kameraya sahipti. HubblePhone’da, 60 Megapiksellik ana kameranın yanısıra 3 adet 12 Megapiksellik kamera daha yer alıyor. HubblePhone, hem Android hem de Linux altyapılı Sailfish mobil işletim sistemlerini kullanabilecek.

HubbPhone, 2.749 dolar (13 bin 500 TL) fiyat etiketiyle 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.